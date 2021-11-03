Цены на нефть снизились более чем на 2,5% после выхода данных о запасах в США

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду более чем на 2,5% после выхода официальных данных о запасах энергоносителей в США, указавших на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти за минувшую неделю.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по Москве подешевели на $2,10 (на 2,48%) - до $82,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $2,30 (на 2,74%) - до $81,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,29 млн баррелей - до 434,1 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,49 млн баррелей и составили 214,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей, до 127,12 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,25 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства", говорится в сообщении Zaner. Тем не менее, "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики компании.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти - Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи - ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Тем временем эксперты Fitch Solutions прогнозируют падение цен на Brent в первом полугодии 2022 года на фоне ожиданий замедления спроса и роста запасов в следующем году.

"С 2022 года рыночные условия станут сложнее в связи с замедлением роста спроса и потенциальным наращиванием добычи ОПЕК+, США и Ираном", - пишет агентство.

Согласно прогнозам Fitch Solutions, средняя цена Brent составит $72 за баррель в 2022 году и $73 за баррель в 2023 году.