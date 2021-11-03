Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 1,1%

Годовая уже выше 8,1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в октябре 2021 года ускорилась до 1,11% с 0,60% в сентябре, 0,17% в августе, 0,31% в июле, 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-октябрь 2021 года цены выросли на 6,49% (за январь-октябрь 2020 года рост цен был значительно ниже - 3,32%, в том числе в октябре прошлого года - 0,43%). Согласно недельным данным Росстата (Росстат в среду опубликовал сразу два доклада - месячный за октябрь и недельный с 26 октября по 1 ноября), на 1 ноября инфляция с начала года составила 6,52%.

Инфляция в октябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на октябрь, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 1%.

Инфляция в годовом выражении

В годовом выражении инфляция в октябре 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,13% (максимума с февраля 2016 года) с 7,40% на конец сентября, 6,68% на конец августа, 6,46% на конец июля, 6,50% на конец июня, 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2021 года составил 100,85% против 100,46% в октябре 2020 года. В годовом выражении базовый индекс цен в сентябре вырос до 108,03% со 107,61% в сентябре.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% (в годовом сравнении на 10,89%) на фоне скачка цен на плодоовощную продукцию на 8,65% (в годовом сравнении на 25,6%).

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,78% (в годовом сравнении на 8,17%%). Больше всего в годовом сравнении подорожали стройматериалы - на 25,8%, несмотря на некоторое снижение цен на них на 0,72% в октябре.

По данным Росстата, с 26 октября по 1 ноября инфляция составила 0,21% после 0,28% с 19 по 25 октября, 0,26% с 12 по 18 октября и 0,22% с 5 по 11 октября, приводятся цифры в сообщении Росстата.

За последние 6 недель цены четыре раза прибавляли по 0,3% в неделю (при округлении до десятых) и два раза 0,2% - это значительно выше нормы - обычно в октябре в РФ фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю.

С начала месяца инфляция к 1 ноября (фактически за один день) составила 0,03%, с начала года - 6,52%, свидетельствуют данные Росстата.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 1 ноября продолжила рост до 8,14% с 8,13% на конец октября.

При сохранении темпов инфляции на уровне последней недели рост цен в ноябре может составить порядка 0,9%, а годовая инфляция на конец ноября подрасти до 8,3% (в ноябре 2020 года инфляция составила 0,71%).

Цены на продукты и непродовольственные товары

За период с 26 октября по 1 ноября значительно повысились цены на куриные яйца - на 1,8%, гречку - на 1,3%, сахар - на 0,9%, рис - на 0,8%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 1,7% (после роста на 1,8% неделей ранее), в том числе на огурцы - на 9,7%, помидоры - на 5,3%, картофель - на 1,4%.

Цены на бензин увеличились за неделю на 0,2%, дизельное топливо - на 0,6%.

Стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 6,5% (после снижения на 3,0% неделей ранее).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 1 ноября также на уровне 8,14%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На замедление инфляции (на отчетной неделе - ИФ) повлияло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,44% после 0,55% неделей ранее). Несколько замедлилось удорожание плодоовощной продукции (1,7% после 1,8% неделей ранее) при снижении темпов роста цен на картофель, огурцы и помидоры. В продовольственном сегменте за исключением овощей и фруктов темпы инфляции также снизились - до 0,28% после 0,39% неделей ранее. Замедлился рост цен на мясопродукты, яйца, муку, молоко и молочные продукты", - говорится в докладе Минэкономразвития.

"В сегменте непродовольственных товаров инфляция несколько замедлилась (0,16% после 0,17% неделей ранее). Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (0,11% после 0,19%), продолжилось снижение цен на строительные материалы (минус 0,55% после минус 0,46%). Рост цен на автомобильный бензин составил 0,24% после 0,14% неделей ранее", - отмечается также в обзоре.

Октябрьское решение ЦБ по ключевой ставке

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд. Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка. Большинство аналитиков на фоне разгона инфляции и сигналов ЦБ склонялись к варианту с повышением на 50 б.п.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4%, на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год равняется 7,8%, резко увеличившись с 6,6% по опросу в начале октября. В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,7% (рост с 4,3% по опросу месяц назад), что уже не превышает интервальный прогноз ЦБ.

Ожидания аналитиков по ключевой ставке на конец 2021 на этом фоне также выросли и равняются 8,0%, на конец 2022 года консенсус-прогноз по ключевой ставке равняется 6,75%.