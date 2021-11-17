Себестоимость реновационного жилья в Москве выросла за год на 10%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за прошедший год себестоимость строительства жилья по программе реновации выросла в среднем на 10% , сообщил журналистам глава городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Пандемия коронавируса сказалась на стоимости материалов, заработных платах рабочих и, как следствие, отразилась на себестоимости возводимых объектов. Не стали исключением и дома программы реновации", - объяснил он.

В бюджете региона, по его словам, денег на реновацию хватит, они уже заложены.

"Сейчас себестоимость квадратного метра "коробки", то есть каркаса дома реновации колеблется в коридоре от 60 до 80 тысяч рублей, однако дать прогноз по стоимости невозможно - слишком много факторов на нее влияют", - отметил Загрутдинов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что до конца 2024 года на программу реновации жилья в столице выделят 508,7 млрд рублей.