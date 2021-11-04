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Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC) выступили за увеличение нефтедобычи в декабре только на 400 тысяч баррелей в сутки, как и планировалось, сообщили источники "Интерфакса".

Позднее состоится полноформатная встреча министров, после которой, на 17:30 по московскому времени, назначена пресс-конференция.

В июле, на фоне восстановления спроса на нефть, страны ОПЕК+ приняли решение об ускоренном наращивании нефтедобычи - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/). Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который высказывал опасения, что восстановление спроса может быть хрупким на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, говорил, что не все страны смогут наращивать предложение. И уже в августе сделка была перевыполнена на 119% (то есть недопоставка к плану составила около 1 млн б/с), а в сентябре - на 115% (недопоставка 0,7 млн б/с).

Цены на нефть устойчиво растут и превышают $80 за баррель, что ведет к росту цен на топливо, вызывает инфляцию, и, как говорят потребители, мешает восстановлению экономики.

Однако пока страны ОПЕК+ оставляли без внимания эти просьбы - на предыдущем заседании шла речь о возможном ускоренном повышении на восемьсот, а не на 400 тыс. б/с, но в итоге решение принято было. Производители, в частности Саудовская Аравия, хотят убедиться, что рынку нужна нефть и в долгосрочном плане, ведь они не могут, однажды нарастив поставки, "перекрыть кран" и оставить свои инвестиции в земле.

Между тем многие эксперты и участники рынка говорят уже о стойкой нехватке инвестиций в нефтедобычу, а производители заговаривают о необходимости посмотреть на другие источники энергии, кроме нефти.

ОПЕК+

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