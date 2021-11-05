Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили рекорды

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов.

Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Опубликованные в четверг данные министерства торговли США показали, что дефицит внешнеторгового баланса страны в сентябре увеличился до рекордных $80,9 млрд по сравнению с пересмотренным августовским показателем в $72,8 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $80,5 млрд с ранее объявленных $73,3 млрд в августе.

Экспорт в позапрошлом месяце сократился на 3% и составил $207,6 млрд. Импорт вырос на 0,6% и достиг рекордных $288,5 млрд.

Производительность труда в США в третьем квартале снизилась на 5%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 8,3%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 3% и роста второго на 7%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тысяч - до 269 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 283 тысяч, а не 281 тысяч, как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа заявок до 275 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Qualcomm Inc. подскочили на 12,7%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков в четвертом финансовом квартале, чистая прибыль и выручка за весь фингод достигли рекордных значений.

Бумаги Electronic Arts Inc. подорожали на 2,1%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил выручку во втором финансовом квартале выше ожиданий аналитиков и улучшил прогноз финансовых показателей на весь финансовый год.

Цена акций Moderna Inc. уменьшилась на 17,9% после того, как производитель лекарственных препаратов ухудшил годовой прогноз выручки от продаж вакцины от COVID-19.

Акции Roku Inc. подешевели на 7,7%, так как выручка стриминговой платформы в третьем квартале оказалась слабее ожиданий экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 33,35 пункта (0,09%) и составил 36124,23 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 19,49 пункта (0,42%) - до 4680,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 128,72 пункта (0,81%) и составил 15940,31 пункта.