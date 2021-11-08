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Банки перестанут раскрывать географию фининструментов в отчетности

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки перестанут раскрывать распределение финансовых инструментов по географическому принципу в пояснительной информации к бухгалтерской отчетности. Такой проект изменений к указанию №4983-У Банка России о порядке раскрытия данных о работе банков опубликован на сайте регулятора.

Таким образом ЦБ решил снизить отчетную нагрузку на кредитные организации, говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе также предложены изменения в указание, имеющие технический характер, в том числе обусловленные вступлением в силу с 1 января 2021 года положения Банка России №730-П "О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка".

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года и затронут действующие банки. Первое раскрытие информации с учетом внесенных изменений предполагается по состоянию на 1 января 2023 года.

Банк России

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