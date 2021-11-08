Рост затрат на сырье и транспортировку сказался на годовом прогнозе Henkel

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отчитавшись за III квартал 2021 года, германская Henkel подтвердила прогноз на весь 2021 год об органическом росте продаж на 6-8%, но добавила, что маржа EBIT и прибыль в расчете на акцию будут находиться в нижнем диапазоне прежнего прогноза из-за негативного эффекта от возросшей стоимости сырья и затрат на транспортировку.

Компания в отчетном квартале увеличила продажи на 1,9% в годовом измерении, до 5,09 млрд евро. В органическом выражении (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи активов) рост составил 3,5%. Показатель выручки совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных самой компанией, но превысил прогноз органического роста, который составлял 2,6%.

Органическое повышение продаж на развивающихся рынках составило 16,9%, на зрелых рынках - 2,9%.

В странах Западной Европы показатель поднялся на 1,1%, в Восточной Европе - на 8,9%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 8,1%, в Латинской Америке - на 9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7,5%. Между тем в Северной Америке органические продажи упали в органическом выражении на 2,6%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в третьем квартале продемонстрировало органический рост продаж на 7%, Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) - на 2%. В то же время подразделение Beauty Care (косметика) сократило продажи на 3%.

Капитализация Henkel c начала 2021 года уменьшилась на 17% (до 33,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 17%.

Henkel была создана в 1876 году. На российском рынке она работает с 1990 года и выпускает на десяти предприятиях товары под брендами Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент" и Loctite.