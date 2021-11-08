Цена акций Tesla упала более чем на 5% на обещании Маска продать 10% бумаг

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla падают в ходе предварительных торгов в понедельник более чем на 5%.

Причиной этого стало обещание главы американского производителя электромобилей Илона Маска продать 10% акций компании по результатам проведенного в соцсети Twitter опроса.

Порядка 58% из проголосовавших в Twitter свыше 3,5 млн пользователей поддержали продажу акций Маском, 42% высказались против.

Маску принадлежит более 17% акций Tesla, и стоимость этой доли, по данным FactSet, превышает $200 млрд. Продажа ее десятой части по цене на закрытие рынка в пятницу ($1222,09) принесет главе Tesla порядка $21 млрд. За последние три месяца стоимость бумаг компании выросла более чем на 70%.

Бумаги Tesla в 14:36 по московскому времени стоили $1156,9, что на 5,3% ниже итогового значения предыдущих торгов. Рыночная стоимость компании составляет около $1,23 трлн.