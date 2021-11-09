Капитализация рынка акций РФ в понедельник снизилась на 0,27%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в понедельник на "Московской бирже" составила 65,775 трлн рублей ($920,083 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 176,652 млрд рублей, или на 0,27%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (8,321 трлн рублей), "Сбербанк" (8,162 трлн рублей), "Роснефть" (6,552 трлн рублей).

На 30 декабря 2020 года капитализация составляла 51,392 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 27,99%.