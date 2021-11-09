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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,2-71,35 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,275 руб. (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,5825 руб. (+15,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,85 коп. к уровню закрытия 8 ноября, до 76,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,25 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,7 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов 9 ноября на фоне негативных сигналов с мировых рынков. Цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, однако близкую к боковой. Такие настроения на рынке "черного золота" обусловлены опасениями нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней. Кроме того, инвесторы по-прежнему насторожены к покупке рисковых активов на глобальном рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $83,35 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,91 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие рынка 8 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,66%, китайский CSI300 - 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,26%.

Американские фондовые индексы в понедельник выросли незначительно, что не помешало Dow Jones и S&P 500 обновить исторические максимумы. Nasdaq продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Мосбиржа

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