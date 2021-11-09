Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $83,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, реакция бумаг Сбербанка на сильный финотчет (прибыль с начала года по РСБУ перевалила за 1 трлн рублей) оказалась умеренной - акции просели вместе с рынком.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4203,32 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1856,88 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 71,31 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,6%), OZON (+0,5%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Сбербанк в октябре получил 109,22 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд руб. годом ранее и 109,09 млрд руб. в сентябре. За январь-октябрь Сбербанк получил 1,05 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 641,05 млрд руб. годом ранее, сообщил банк.

Оценки экспертов

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что нейтральная "картина мира" должна обеспечить спокойные торги на рынке акций РФ утром во вторник.

Рынок акций в США накануне вновь вырос, но во вторник проседают рынки акций АТР. Brent после двухдневного роста замерла в районе $83,5 за баррель, где будет находиться в ожидании статданных API по запасам нефти. Доходность 10-летних UST после решения ФРС замерла на уровне 1,48% годовых, причем спред между 10-летними и 30-летними казначейскими облигациями США остается достаточно узким (порядка 40 базисных пунктов).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный. Индекс МосБиржи может незначительно снизиться, уровень 4200 пунктов вновь становится пограничной линией перед перспективой дальнейшего роста или возобновления снижения.

Германия во вторник опубликует статистику по внешней торговле, ожидается рост экспорта в сентябре на 0,5%. Днем в ФРГ выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений. США опубликуют данные по ценам производителей: ожидается, что PPI сохранил темпы роста в октябре на уровне 8,6%, а Core PPI - на уровне 6,8%.

Инвесторы на мировых рынках продолжают верить в устойчивый экономический рост и игнорируют риски инфляции. Представители ФРС стали чуть более "жесткими" в своих оценках. Вице-председатель Ричард Кларида полагает, что условия для повышения ставки могут сложиться к концу 2022 года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард считает возможным два повышения ставки до конца следующего года, а также более агрессивный подход регулятора, если инфляция окажется устойчивой.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, вторник будет скуден на статистику и новости. Инвесторы продолжат ожидать публикацию данных по потребительской инфляции в США за октябрь, выход которой состоится в среду. Если показатель покажет рост, рынок акций может вновь накрыть волна распродаж. Тем не менее, во вторник рынки продолжат консолидацию около своих рекордных уровней.

Слабо негативный внешний фон может оказать небольшое давление на российский рынок в первой половине торгов, однако крепость цен на нефть окажет поддержку индексу МосБиржи, который будет консолидироваться вблизи 4200 пунктов, считает аналитик.

Индексы в США накануне выросли на 0,1-0,3%, обновили рекорды Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,1%), при этом последний завершил рекордом восьмую сессию подряд - это самый длительный подобный период с 1997 года (по данным Dow Jones Market Data). Nasdaq (+0,1%) продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 81% отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным FactSet.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,15%).

Стоимость китайского застройщика Evergrande, столкнувшегося с долговыми проблемами, на бирже Frankfurt Stock Exchange подросла на 2,8%. Компания в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям привлекла $145 млн посредством продажи акций медиакомпании HengTen Networks Group Ltd.

Ситуация на нефтяном рынке

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены консолидируются после двухдневного роста, нефть Brent находится у $83,5 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $83,45 за баррель (+0,02% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $81,97 за баррель (+0,05% и +0,8% в понедельник).

Сессию в понедельник оба контракта завершили на максимальных уровнях со 2 ноября, по данным FactSet.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.