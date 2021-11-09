Доллар за торги вторника подешевел на 46 копеек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро подешевели во вторник на "Московской бирже", а курс рубля укрепился вслед за дорожающей нефтью.

К 19:00 доллар подешевел на 46 копеек, до 70,74 рубля. Евро подешевел на 48,25 копейки, до 81,95 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 47,01 копейки - до 75,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти. Инвесторы рассчитывают, что экономика США продолжит восстанавливаться, и эти настроения подогреваются новостями, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн.

Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

В среду будут опубликованы данные Минтруда об изменении потребительских цен в США, за которыми внимательно следят инвесторы. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 5,8% с сентябрьских 5,4%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Ряд высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают повышения процентных ставок до конца 2022 года на фоне быстрого восстановления экономики и сохранения высокой инфляции.

Среди руководителей американского ЦБ не было однозначного мнения относительно того, когда начинать подъем стоимости кредитования - в конце следующего года или в начале 2023 года. Однако среди аналитиков Уолл-стрит усиливается уверенность в том, что ФРС приступит к повышению ставки скорее раньше, чем позже, отмечает MarketWatch.

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида в понедельник вновь сказал, что критерии для повышения ставки могут быть достигнуты до конца 2022 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью Fox Business заявил, что процентные ставки в следующем году могут быть повышены дважды. Он также не исключает вероятности более быстрого сворачивания программы выкупа активов, объем которой составляет $120 млрд в месяц. Сейчас ее завершение запланировано на июнь 2022 года.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также полагает, что Федрезерву, возможно, придется начать действовать до 2023 года, если инфляция не ослабеет. Он также ожидает ослабления ценового давления в следующем году.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, которого считают одним из наиболее "голубиных" членов совета управляющих, заявил, что ФРС может ускорить темпы сворачивания программы покупки активов, если того потребуют условия. "Проблемы, приведшие к высокой инфляции, кажутся более серьезными, чем многие думали несколько месяцев назад", - отметил он.

Эванс отметил, что все еще ожидает первого за долгое время повышения ставок в 2023 году.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост во вторник. Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который Минэнерго страны опубликует в среду. К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,47% - до $83,82 за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,01% - до $82,75 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Аналитики BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Также эксперты улучшили прогноз цен на Brent в конце первого полугодия 2022 года - до $120 за баррель.

Банк России 9 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 400,3 млрд рублей (при лимите 1 780 млрд рублей и спросе 1 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 ноября, банки разместили 2 390 млрд рублей (при лимите 2 390 млрд рублей и спросе 2 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Банк России 9 ноября также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 248,2 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и спросе 248,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 11,09 копейки, до 71,2866 рубля и повысил курс евро на 11,42 копейки, до 82,6497 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 31,09 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,0516 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 38,67 копейки и составил 70,9725 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 977,369 млн, из которых $703,277 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 274,092 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 10,1 копейки, до 82,411 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,82 копейки и составил 82,3265 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 572,572 млн евро, из которых 169,296 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 403,276 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 3 б.п. - до 7,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,67% годовых.