Фондовые индексы США во вторник снизились

S&P 500 прервал многодневную серию рекордов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник, S&P 500 прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов.

Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема, пишет Market Watch. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

"Я не ищу каких-то смыслов в снижении рынка, - отмечает главный инвестиционный директор First American Trust Джерри Браакман. - Это просто естественная реакция на восьмидневное ралли".

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Акции General Electric Co. (GE) подорожали на 2,7% по итогам торгов во вторник. Американский концерн объявил, что разделит операции на три самостоятельные публичные компании, которые объединят в себе активы GE в сфере авиации, здравоохранения и энергетики. Подразделение GE Healthcare, являющееся поставщиком технологических решений для медицины, будет выделено в начале 2023 года, энергетический бизнес - в начале 2024 года. После отделения этих активов GE останется компанией, сфокусированной на производстве продукции для авиационного сектора.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги GE на пересмотр с возможностью понижения после объявления компанией о разделе бизнеса. "С того момента как GE отделит подразделение GE Healthcare, мы будем считать бизнес компании менее диверсифицированным", - отмечается в сообщении агентства.

Бумаги Tesla Inc. потеряли в цене почти 12%. В понедельник стало известно, что брат главы Tesla Илона Маска Кимбал Маск, входящий в совет директоров компании, в минувшую пятницу исполнил опцион на покупку 25 тыс. акций Tesla по цене $74,17 за бумагу и немедленно продал их несколькими траншами по цене от $1223 до $1236 за акцию, заработав таким образом порядка $108,8 млн.

В минувшие выходные Илон Маск пообещал продать 10% принадлежащих ему акций компании, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter, и по результатам проведенного в соцсети опроса должен продать бумаги на сумму около $21 млрд.

Цена бумаг разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. взлетела на 42%. Компания удвоила выручку в третьем квартале, а также сообщила, что трехдневный сбой в ее работе в конце октября не привел к ухудшению результатов.

Стоимость акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, снизилась на 9,8% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq. Акционеры Hertz в понедельник разместили на открытом рынке 44,52 млн акций компании по цене $29 за бумагу. Таким образом, объем размещения составил около $1,3 млрд, а сама Hertz оценена в $13,7 млрд.

Бумаги Boeing подешевели на 0,9%. Компания сообщила, что в прошлом месяце поставила клиентам 27 самолетов, в том числе 18 лайнеров 737 MAX и четыре грузовых самолета. При этом поставки пассажирских самолетов 787 Dreamliner по-прежнему не осуществляются.

Цена акций круизного оператора Royal Caribbean упала на 2,5% на новости о скорой отставке главного исполнительного директора компании Ричарда Фэйна, который занимал этот пост с 1988 года. Фэйн оставит должность CEO в январе, но сохранит пост главы совета директоров Royal Caribbean. Новым CEO компании с 3 января 2022 года станет ее нынешний финдиректор Джейсон Либерти.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 112,24 пункта (0,31%) и составил 36319,98 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,45 пункта (0,35%) - до 4685,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 95,81 пункта (0,6%) и составил 15886,54 пункта.