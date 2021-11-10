WSJ сообщила о скором выходе Gett на открытый рынок через SPAC

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси Gett близок к заключению сделки со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) и выходу на открытый рынок, сообщили осведомленные источники газете The Wall Street Journal. По их информации, оценка компании в рамках сделки может достигнуть $1,1 млрд.

SPAC, с которой Gett ведет переговоры о слиянии, - это Rosecliff Acquisition Corp. Ее создала нью-йоркская инвесткомпания Rosecliff Venture Management LLC.

Акции Rosecliff Acquisition торгуются на бирже Nasdaq под тикером RCLFU.

В рамках сделки, Gett может привлечь порядка $30 млн в виде инвестиций в акционерный капитал (private investment in public equity, PIPE), отметили источники. Среди потенциальных инвесторов - Rosecliff Venture Management и уже существующие инвесторы Gett.

Активы SPAC Rosecliff Acquisition оцениваются примерно в $250 млн. Gett может использовать эти денежные средства после слияния. Но сумма также может уменьшиться, так как инвесторы SPAC имеют право принять решение вывести свои средства из компании до завершения сделки.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

Gett работает с 2010 года, сейчас ее сервис доступен в Израиле, США, России и Великобритании. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $928 млн от таких инвесторов, как Сбербанк, Volkswagen Group, Access Industries Леонарда Блаватника и других. В прошлом году Gett привлек $115 млн инвестиций от существующих и новых инвесторов.

В июне 2020 года Gett достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности. Ожидается, что в 2021 году компания получит положительный денежный поток.