Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно ростом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов прибавил 0,32% и составил 485,29 пункта.

Германский индикатор DAX и французский САС 40 выросли на 0,1% и 0,2%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, итальянский FTSE MIB -на 0,3%. Испанский IBEX снизился на 0,5%.

Инвесторы на глобальных рынках оценивали данные об инфляции в США за октябрь, которые показали максимальный более чем за три десятилетия рост потребительских цен на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. После публикации данных инвесторы пересмотрели прогнозы относительно того, когда ФРС страны может поднять процентную ставку. Рынок ожидает, что это произойдет в июле 2022 года, пишет CNBC.

Экономика Великобритании в третьем квартале увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Относительно июля-сентября 2020 года ВВП вырос на 6,6%.

Аналитики прогнозировали повышение на 1,5% в поквартальном выражении и на 6,8% в годовом, сообщает Trading Economics.

Таким образом, объем британской экономики сейчас на 2,1% ниже уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года.

Дефицит торгового баланса в Великобритании в сентябре увеличился до максимума с начала года - 2,8 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) с 1,9 млрд фунтов в августе. Объем импорта в позапрошлом месяце вырос на 2,9% - до 53,3 млрд фунтов. Экспорт увеличился только на 1,2% - до 50,5 млрд фунтов.

Тем временем Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год до 5% с 4,8%.

В то же время прогноз увеличения ВВП региона на 2022 год понижен до 4,3% с 4,5%.

"Европейская экономика восстанавливается после спада, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось. Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции продвигается, и карантинные ограничения снимаются, благодаря чему экономика региона вернулась к росту весной этого года, и темпы подъема сохранялись все лето, - говорится в квартальном обзоре Еврокомиссии. - Несмотря на сохраняющиеся проблемы, экономика, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы".

В 2023 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 2,4%. Экономика Евросоюза, по оценкам ЕК, вырастет на 5% в текущем году, на 4,3% в 2022 году и на 2,5% в 2023 году.

Безработица в еврозоне, согласно прогнозу регулятора, в 2021-2023 гг. составит 7,9%, 7,5% и 7,3% соответственно. Показатели для ЕС прогнозируются на уровне 7,1%, 6,7% и 6,5%.

Инфляция в еврозоне, как ожидается, достигнет пика на уровне 2,4% в 2021 году и замедлится до 2,2% в 2022 году, а затем до 1,4% в 2023 году, благодаря постепенному снижению цен на энергоносители. Прогнозы инфляции для ЕС на 2021-2023 гг. составляют соответственно 2,6%, 2,5% и 1,6%.

Акции германского сервиса доставки продуктов питания Delivery Hero SE подорожали на 1,4% после публикации отчетности. Сервис в третьем квартале увеличил выручку на 89% относительно того же периода прошлого года - до 1,79 млрд евро.

Котировки бумаг британской платформы для продажи автомобилей Auto Trader Group выросли на 14,2%. Компания за первое полугодие 2022 фингода увеличила доналоговую прибыль почти вдвое на фоне роста выручки выше ожиданий аналитиков.

Капитализация германского промышленного конгломерата Siemens AG повысилась на 2,9%. Siemens увеличила чистую прибыль в 2021 фингоду до 6,16 млрд евро с 4,03 млрд евро. Компания сообщила об увеличении годовых дивидендов до 4 евро на акцию с 3,5 евро в прошлом году.

Стоимость британской химической компании Johnson Matthey, объявившей о закрытии бизнеса по производству веществ для батарей и об отставке своего главы, снизилась на 19,1%.

Бумаги британского модного дома Burberry Group PLC потеряли в цене 5,4%, несмотря на хорошие результаты компании за первое полугодие 2022 фингода. Burberry за шесть месяцев нарастила операционную прибыль более чем вдвое, увеличила выручку на 38%. Совет директоров компании принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,6 пенса на акцию.

Германская фармацевтическая и химическая компания Merck KGaA сообщила, что EBITDA за третий квартал уменьшилась на 7,4% по сравнению с прошлым годом, хотя компания по итогам минувших трех месяцев зафиксировала рост выручки и улучшила прогноз. Акции снизились на 0,7%.