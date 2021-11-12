Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Годовой план по доходам перевыполнен

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в октябре, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в размере 515,12 млрд рублей, в январе-октябре зафиксирован профицит в 2 трлн 140,1 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство перестало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП.

Минфин пересмотрел свою оценку размера профицита за девять месяцев с 1,444 трлн рублей до 1,625 трлн рублей. Исходя из этого в сентябре профицит составлял рекордные в этом году 548 млрд рублей (первоначальная оценка - 366,7 млрд рублей).

Плановые показатели по доходам на год по итогам 10 месяцев были перевыполнены - 20 трлн 430,84 млрд рублей, или 108,9% к общему утвержденному объему на год. Расходы же исполнены на 85% (18 трлн 290,73 млрд рублей, 73,4% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 70,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 2,122 трлн рублей, внешнего - минус 17,96 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов за десять месяцев превысило плановые показатели на год - 7,293 трлн рублей, или 121,8% от плана. Ненефтегазовые доходы также были выше годового плана - 13,138 трлн рублей, или 102,8%. В октябре нефтегазовые доходы были на уровне 1,108 трлн рублей, ненефтегазовые - 1,399 трлн рублей.

Федеральная налоговая служба администрировала за десять месяцев 13,037 трлн рублей, или 106,9% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 5,498 трлн рублей (110,2%), другие федеральные органы - 1,895 трлн рублей (119,5%).

На первое место по уровню исполнения от годовых назначений вышли расходы на охрану окружающей среды - 88,7%, или 338,308 млрд рублей. Вторыми стали расходы на социальную политику (85,6%, 5,51 трлн рублей). На третьем месте расходы на ЖКХ - 80,9% (384,2 млрд рублей).

Расходы на образование были на уровне 854,07 млрд рублей (75,1%), на здравоохранение - 1,073 трлн рублей (74,3%). Исполнение расходов на национальную экономику составило 71,5% (2,638 трлн рублей).

Межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 78,4% (859,45 млрд рублей), расходы по обслуживанию госдолга - на 78% (901,83 млрд рублей), расходы на общегосударственные вопросы - на 45% (1,36 трлн рублей), на национальную безопасность - на 72,3% (1,717 трлн рублей).

Расходы на национальную оборону составили 2,404 трлн рублей, или 70,6%.