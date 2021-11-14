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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве упала до минимума с 7 октября

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 3 734 случая COVID-19, это минимум с 7 октября, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 4 185 новых пациентах COVID-19. Таким образом, суточная заболеваемость в городе сократилась на 451 случай или почти на 11%.

Показатели заболеваемости COVID-19 в Москве опустились до уровня первой декады октября. Предыдущий минимум в столице фиксировали 6 октября, когда выявили 3 589 пациентов с коронавирусом.

За сутки COVID-19 привел к смерти 95 москвичей. Общее число скончавшихся достигло 32 687. Смертность удерживается на уровне конца июля.

Выздоровели за сутки 6 473 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 681 439 человек.

Накануне сообщалось о 6 957 выписанных и 97 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 ноября составляет 1 млн 895 162.

Как сообщалось, 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней (действовал с 28 октября по 7 ноября - ИФ), столица продолжает жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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