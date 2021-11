Рынок акций США вырос в пятницу, но завершил в минусе первую неделю из пяти

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу выросли, при этом значение Dow Jones Industrial Average превысило отметку в 36 тыс. пунктов.

Тем не менее, по итогам всей прошедшей недели он потерял 0,6%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,3%, Nasdaq Composite - на 0,7%. До этого все три индикатора завершали "в плюсе" четыре недели подряд, свидетельствуют данные FactSet.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, сообщает MarketWatch.

Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, сообщил в пятницу Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее.

Это стало неожиданностью для аналитиков, который ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Данные о потребительском доверии были разочаровывающими и, вероятно, связанными с инфляционными ожиданиями, заявила аналитик BlackRock Гарги Чаудхури. Но прибыль компаний высокая, и результаты в третьем квартале оказались лучше, чем ожидалось, отметила она.

Johnson & Johnson объявила о планах разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах. J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения - в другую. На этой новости акции J&J подорожали в пятницу на 1,2%.

Главный исполнительный директор AMC Entertainment Адам Арон заявил о том, что при продаже билетов в кино компания начала принимать биткойны, эфир (Ethereum), лайткойн (Litecoin) и биткойн-кэш (Bitcoin Cash). Котировки бумаг оператора кинотеатров выросли на 1,4%.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции 3M Co. (+1,9%), Apple Inc. (+1,4%) и Home Depot Inc. (+1,4%).

Китайские покупатели в ходе Дня холостяков потратили $139,1 млрд, что побило прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии COVID-19. Торгующиеся в США акции китайского ритейлера Alibaba потеряли в цене 0,6%, в то время как конкурирующей JD.com - выросли на 2,1%.

Продажи на платформах Alibaba Group в период с 1 по 11 ноября составили 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), побив прошлогодний рекорд. Рост составил 14%, что оказалось меньше подъема на 93% в прошлом году.

JD.com в период с 31 октября по 11 ноября получила выручку в размере 349,1 млрд юаней ($54,6 млрд). Она увеличилась на 28%, в то время как в 2020 году рост составлял 32%.

Котировки акций Walt Disney Co. снизились в пятницу на 1,5% после падения днем ранее более чем на 7% из-за разочаровавших инвесторов квартальных показателей.

Бумаги Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для путешествий, подешевели на 1,1%. Компания сообщила о покупке примерно за $1,2 млрд Getaroom, которая предоставляет услуги бронирования гостиниц для бизнеса.

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск на прошлой неделе продал акции компании почти на $7 млрд. Котировки бумаг опустились в пятницу на 2,8%. В целом за неделю они упали на 15,4% (после роста по итогам одиннадцати предыдущих недель подряд), что стало наихудшим снижением с начала пандемии в марте прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 179,08 пункта (0,5%) и достиг 36100,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 33,58 пункта (0,72%), составив 4682,85 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 156,68 пункта (1%) - до 15860,96 пункта.