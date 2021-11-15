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Shell откажется от слов "Royal" и "Dutch" в названии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell упростит структуру акционерного капитала, сделает Великобританию местом своего налогового резидентства и сократит название до Shell plc - такие поправки в устав выносятся на внеочередное собрание 10 декабря.

Компания планирует перейти от двойного рынка акций (типа "A" - Royal Dutch Shell и "B" - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций. В Shell считают, что это также улучшит возможности возврата инвестиций акционерам: в июле компания объявила о старте программы обратного выкупа акций на $2 млрд, а в сентябре объявила, что вернет акционерам еще $7 млрд после завершения продажи своих активов в Пермском бассейне в США.

Компания также согласует свою налоговую резиденцию со страной регистрации в Великобритании, где она будет проводить заседания совета директоров и правления, а также там будет определено место нахождения генерального директора и главного финансового директора. В Гааге по-прежнему останутся глобальный дивизион по добыче, а также интегрированный центр по газу и возобновляемым источникам энергии; дивизион проектов и технологии.

В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company Shell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций. С самого начала не предполагалось, что структура акций A/B будет постоянной, напоминает компания.

После предполагаемых изменений, полагают в Shell, она больше не будет соответствовать условиям использования обозначения "Royal" ("которое было источником огромной гордости и почета для Shell на протяжении более 130 лет"), в связи с чем наименование компании предлагается сократить до Shell plc.

Shell Нидерланды Великобритания

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