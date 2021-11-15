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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

SPAC бывших топ-менеджеров L'Oreal выведет на Nasdaq косметический стартап Obagi

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Cпециализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) Waldencast Acquisition Corp., которая принадлежит бывшим топ-менеджерам французской L'Oreal, выведет на открытый рынок косметический стартап Obagi и бренд Milk Makeup.

Новая компания под названием Waldencast, по условиям сделки, оценивается в $1,2 млрд.

Сделка будет профинансирована за счет денежных средств в размере $345 млн, привлеченных в результате IPO Waldencast Acquisition, прошедшего в марте. Кроме того, $160 млн поступит от инвесторов в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE). Дополнительные $475 млн будут получены после завершения сделки.

Сооснователь SPAC Мишель Бруссе, ранее занимавший пост вице-президента североамериканского подразделения L'Oreal, станет главным исполнительным директором Waldencast. Другой сооснователь SPAC - Хинд Себти, работавшая ранее в L'Oreal и Procter & Gamble Co., - займет пост главного операционного директора новой компании.

Milk Makeup является брендом декоративной косметики, которая представлена в розничных сетях, среди которых магазины Sephora. Obagi выпускает косметические средства для ухода за кожей, предназначенные для борьбы со старением и акне.

Акции Waldencast будут торговаться на бирже Nasdaq.

Waldencast L'Oreal Obagi Мишель Брусе Хинд Себти

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