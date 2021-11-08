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Berkshire Hathaway сократила квартальную чистую прибыль на 66%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила операционную прибыль на 18% в годовом исчислении, до $6,47 млрд. Ее чистая прибыль упала на 66% из-за колебаний стоимости принадлежащих ей акций, до $10,34 млрд, или $6,882 на акцию класса "A", против $30,14 млрд, или $18,994 на акцию годом ранее.

Инвестиционный доход Berkshire в минувшем квартале упал до $3,823 млрд с $24,771 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета, этот показатель учитывает нереализованные доходы или убытки, связанные с изменением стоимости принадлежащих компании акций, и, таким образом, в значительной мере зависит от колебаний фондового рынка.

В связи с этим Баффет рекомендует инвесторам фокусироваться именно на операционных результатах, считая их более показательными.

Квартальная выручка Berkshire составила $70,58 млрд, поднявшись на 12%.

Операционная прибыль подразделения, которое объединяет железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, увеличилась на 11%, до $3,03 млрд.

В то же время страховое подразделение зафиксировало операционный убыток в размере $784 млн по сравнению с $213 млн годом ранее. Инвестиционный доход страхового подразделения увеличился до $1,16 млрд с $1,02 млрд.

Общий объем активов компании на конец третьего квартала составлял $920,758 млрд по сравнению с $873,729 млрд на конец 2020 года.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $310,739 млрд ($281,170 млрд в конце прошлого года). Примерно 70% этой суммы вложено в бумаги четырех компаний: American Express ($25,4 млрд), Apple ($128,4 млрд), Bank of America ($43,9 млрд) и Coca-Cola ($21 млрд). На 31 декабря 2020 года совокупная доля этих компаний в общем объеме портфеля составляла около 68%.

В третьем квартале Berkshire выкупила собственные акции на сумму $7,6 млрд, с начала текущего года - на $20,2 млрд. На конец сентября свободные денежные средства компании составляли рекордные $149,2 млрд.

Акции класса "A" Berkshire с начала 2021 года подорожали на 25%.

Berkshire Hathaway США Уоррен Баффетт American Express Apple Bank of America Coca-Cola

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