Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Баффет вышел из числа попечителей благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Уоррен Баффет вышел из числа попечителей благотворительной организации Билла и Мелинды Гейтс.

Баффет, инвестор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc., стал одним из трех попечителей Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) наряду с Биллом и Мелиндой Гейтс в 2006 году, когда он пообещал отдать на благотворительность основную часть своего состояния.

За последние 15 лет Баффет отдал на благотворительность более $27 млрд.

В миреГейтс испек торт с портретом Баффета к юбилею инвестораЧитать подробнее

"Эти годы я был неактивным попечителем BMG. Сейчас я покидаю этот пост, также как я покинул все корпоративные советы директоров, помимо совета Berkshire", - заявил 90-летний Баффет.

Он одобрительно высказался о работе главного исполнительного директора BMG Марка Сузмана, назвав ее "выдающейся".

"Мои цели на 100% совпадают с целями организации", - отметил Баффет.

Решение о выходе из числа попечителей BMG было обнародовано в рамках более общего заявления Баффета о его действиях в сфере благотворительности.

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, располагающей ресурсами на сумму порядка $50 млрд, является не только крупнейшей частной филантропической организацией, но и самой влиятельной, пишет газета Financial Times. Участие в кампании по разработке вакцин от COVID-19 сделало BMG ключевым участником борьбы с пандемией.

Однако неожиданное объявление Билла и Мелинды Гейтс о разводе после 27 лет брака вызвало множество опасений относительно судьбы организации. В мае, когда Гейтсы объявляли о разводе, они пообещали продолжать совместную работу в их благотворительной организации.

США Уоррен Баффет Билл Гейтс Мелинда Гейтс

Новости по теме

Новости

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');