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Рынок акций РФ во вторник просел на фоне геополитических рисков и слабости нефти

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за ситуации на польско-белорусской границе, а также слабости нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель), в то время как настроения на внешних фондовых площадках улучшились благодаря статистике из США. Индекс МосБиржи просел в район 4120 пунктов, индекс РТС упал ниже 1770 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4120,02 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1767,58 пункта (-1,3%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 73,42 рубля (+0,92 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-1,9% и -1,9% "префы"), Московской биржи (-1,8%), "ММК" (-1,8%), ВТБ (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Интер РАО" (-1,3%), "Газпрома" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,7%), акции АФК "Система" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%), Polymetal (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Оценки экспертов

Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик, опубликованные данные о розничных продажах в США поддержали настроения инвесторов на западных биржах, но не вызвали особого оптимизма в России. Краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 4100-4200 пунктов, по индексу РТС - 1740-1820 пунктов.

Помимо статистики о розничных продажах в США устойчивые тенденции покупок среди американских потребителей подчеркнули квартальные финансовые результаты Walmart, гиганта в розничной торговле. Несмотря на то, что маржа компании снизилась в третьем квартале, ритейлер снова повысил свой годовой прогноз в ожидании растущего спроса во время решающего праздничного сезона.

Рублю и рынку акций РФ оказалась недостаточно поддержки от нефтяных котировок. Дальнейшая динамика акций будет определяться спросом инвесторов на рискованные активы и глобальной динамикой доллара, считает эксперт.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник снизился на фоне сохранения геополитической напряженности в разрезе ситуации на белорусско-польской границе, а также усиления антироссийской риторики со стороны западного истеблишмента. Германия 16 ноября объявила о временной приостановке процесса сертификации "Северного потока 2", в результате умеренные потери понесли акции "Газпрома", занимающие большой вес в индексах.

В начале дня рынки поддержали результаты онлайн-саммита лидеров КНР и США, однако итоги встречи были далеки от прорывных, и внимание инвесторов быстро переключилось из политической плоскости к экономической реальности. Оценка ВВП еврозоны за III квартал совпала с прогнозами (3,7% г/г), в США вышли позитивные данные по розничным продажам и объему промпроизводства в октябре.

В середине недели можно ожидать сохранения осторожности в действиях участников торгов в свете неспокойного геополитического фона. Важной для общих настроений в среду будет информация по потребительской инфляции в еврозоне за октябрь, данные по строительному сектору США, в том числе количество выданных разрешений на строительство за минувший месяц, а также еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

Индекс МосБиржи 17 ноября может формироваться в пределах 4080-4180 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ после попыток роста вернулся к снижению вместе с отступлением нефтяных цен от пиков сессии.

Акции золотодобытчиков во вторник поддержало возобновление восходящей динамики цен на золото, которые стремились к ближайшему сопротивлению $1880 за унцию и обновили максимум с середины июня. Акции "Акрона" продолжили взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб. на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.

Нефть Brent пока не может преодолеть сопротивление $83,7 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник, в отличие от ОПЕК, в своем ежемесячном отчете не стало менять прогноз по росту спроса на нефть в этом году, оставив его на уровне 5,5 млн б/с. В МЭА при этом подчеркнули, что восстановление спроса на нефть в условиях повышенной экономической активности и дефицита на рынке природного газа компенсируется усугублением вирусной ситуации в Европе и высокими ценами на нефть.

Индекс МосБиржи практически достиг ноябрьского минимума 4089 пунктов, а долларовый РТС на фоне ослабления рубля опустился в район 1770 пунктов - минимума с начала октября. Давление на рынок оказывают неспособность нефтяных цен вернуться к уверенному росту и сохранение геополитической напряженности, считает аналитик.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросли Европа (индексы CAC 40 и DAX прибавили 0,4-0,6%, FTSE просел на 0,4%) и США (основные индексы растут на 0,2-0,3%).

Саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости обеспечения условий, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный.

Между тем Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение. "Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал он. По его словам, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе", и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

ВВП 19 стран еврозоны в III квартале увеличилась на 2,2% относительно предыдущего квартала и на 3,7% в годовом выражении. Оба результата совпали как с объявленной ранее оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% при прогнозах роста на 1,4% после сентябрьского подъема на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли также на 1,7% при ожидавшемся увеличении всего на 1%.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Цены на нефть

Цены на нефть вечером снижаются после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года. При этом на США, Саудовскую Аравию и Россию совокупно будет приходиться примерно половина от озвученного объема увеличения.

В то же время, несмотря на продолжающееся восстановление спроса на транспортное топливо и переход на нефтепродукты в электрогенерации из-за дефицита предложения на рынке СПГ, "новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка", отмечается в обзоре МЭА.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $81,67 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $80,17 за баррель (-0,9% и +0,1% в понедельник).

Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча нефти в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели "префы" "Ижстали" (-6,4%), бумаги "Россети Сибирь" (-5,9%), ПАО "Левенгук" (-3,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-3,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%), акции ПАО "Белуга групп" (-3,1%).

"Совкомфлот" (-0,5%) в III квартале получил $170,1 млн EBITDA по МСФО, что на 6,2% меньше, чем во II квартале 2021 года, сообщила компания. Это лучше консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" после опроса аналитиков инвестиционных компаний и банков: они ожидали EBITDA компании в $167,2 млн.

Скорректированная чистая прибыль СКФ в третьем квартале сократилась на 21,4% ко второму кварталу, до $28,4 млн. Чистая прибыль СКФ выросла в 2 раза ко второму кварталу 2021 года, до $14,6 млн.

Лидерами роста выступили акции "Акрона" (+14,1%, до 12608 рублей), "ВСМПО-Ависма" (+10,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+4,6% и +11% "префы"), "префы" "Мечела" (+4,3%), бумаги "Селигдара" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 116,68 млрд рублей (из них 20,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 19,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 14,58 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").

МосБиржа РТС США Джо Байден Brent WTI Китай Си Цзиньпин

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