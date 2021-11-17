ЦБ отменит лимиты на выпуск депозитарных расписок на акции российских эмитентов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что снял ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Это указание зарегистрировал российский Минюст, оно вступит в силу с 28 ноября 2021 года.

До сих пор действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке.

"Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо. Снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании выходить на публичные рынки долевого капитала", - сообщили в пресс-службе ЦБ.