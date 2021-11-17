Рынок акций РФ вырос на бумагах "Газпрома" на фоне подорожавшего газа в Европе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов вырос по индексам на подорожавших бумагах "Газпрома", подогретых ростом цен на газ в Европе и новостями от агентства Fitch; индекс МосБиржи поднялся к 4150 пунктам, а индекс РТС превысил 1800 пунктов за счет укрепления рубля, при этом раллировали расписки Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4 149,02 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1 802,52 пункта (+2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 8,2%.

Доллар просел до 72,52 рубля (-0,61 рубля).

Подорожали расписки OZON (+8,2%, до 3330,5 рубля), "Газпрома" (+4,2%, до 350,26 рубля), ВТБ (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,3%), АФК "Система" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

В среду цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на газ на бирже ICE Futures выросла на 5,4% – до 99,3 евро за МВт.ч, то есть $1160 за тысячу кубометров.

В Москве рассчитывают, что сроки завершения процесса сертификации газопровода "Северный поток 2" не изменятся, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как известно, накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Газпрома" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз рейтингов – "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

JPMorgan повысил рекомендацию для АДР Ozon с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $60 за штуку.

Подешевели акции "Магнита" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (-1,3%), расписки TCS Group (-1%), бумаги "МТС" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик, вечером игроки ждут данных о ВВП РФ за III квартал (ожидается рост на 4,6%) и недельной инфляции. На мировых площадках настроения также смешанные. В Великобритании преобладает пессимизм после выхода статданных по инфляции - потребительские цены выросли в октябре на 4,2% в годовом выражении из-за роста цен на энергоносители. Максимальный рост показателя за 10 лет должен укрепить решимость Банка Англии увеличить ставку на ближайшем заседании.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в середине недели демонстрировал смешанную динамику "фишек" под влиянием неустойчивого внешнего фона и волатильности цен на нефть, покупки бумаг носили выборочный характер. Участники торгов продолжают проявлять осторожность в связи с ростом геополитических рисков сразу в нескольких аспектах - к украинской тематике и кризису на белорусско-польской границе добавился новый виток обострения армяно-азербайджанского конфликта.

Экономическая статистика дня не оказала заметного влияния на общий настрой. Информация по потребительской инфляции в еврозоне за октябрь в целом вышла в рамках ожиданий. Данные по строительному сектору США, в том числе количество выданных разрешений на строительство за минувший месяц, также оказались близки к прогнозам. В то же время в Великобритании потребительские цены в октябре подскочили на 4,2% г/г после 3,1% г/г в сентябре, такая динамика инфляции в сочетании с сильными данными по рынку труда может вынудить Банк Англии прибегнуть к более скорому повышению ставок.

В четверг сдержанность в рыночных настроениях может сохраниться. Если в геополитическом поле не произойдет ухудшения, геополитический дисконт в российских активах продолжит выкупаться. Из важной макростатистики четверга интерес представляет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Индекс МосБиржи 18 ноября будет двигаться в пределах 4080-4180 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, индекс РТС вырос за счет укрепления рубля, попытки роста сдерживались слабой нефтью, которая торговалась ниже $82 за баррель Brent, в "минусе" были медь и палладий, но выросло золото.

В нефтегазовом секторе потери понесли бумаги "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа" и "Татнефти", однако откат был нивелирован ростом акций "Газпрома" на фоне нового скачка цен на газ в Европе. Потребительский сектор просел на фоне слабости акций "Магнита", "Ленты", "Детского мира" и X5 Retail Group. Расходы россиян в октябре, согласно данным Romir Consumer Scan Panel, выросли на 19% в годовом выражении и на 6% относительно сентября. Реальные расходы выросли на 9% и 4% соответственно. С одной стороны, это хорошие цифры для розничной торговли, но вполне очевидно, что они сформированы инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. То есть всплеск потребления может смениться на длительный спад и существенное сокращение базы потребления.

Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию "Северного потока 2". В Goldman Sachs не исключают новые всплески роста цен на газ в зимний период, если сертификация задержится.

Однако просела нефть. Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что появились признаки того, что в декабре на рынке образуется излишек предложения, и в нефтяном альянсе должны отнестись к этому с осторожностью. Рост заболеваемости COVID-19 в ряде стан также становится риском для потребления, так как в ряде стран могут начать возвращение мер ограничения социальной мобильности. Даже страны с высоким уровнем вакцинации населения сталкиваются с ростом заболеваемости. В Южной Корее число заболевших во вторник подобралось к максимальному значению за всю пандемию.

До конца дня инвесторам предстоит ознакомиться с многочисленными выступлениями представителей ФРС. Если большинство будет придерживаться более жесткой линии, которую установил накануне президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, то настроения на рынках могут существенно ухудшиться, считает Кочетков.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), в Европе нет единого вектора (индексы CAC 40, DAX растут на 0,2%, FTSE просел на 0,3%), проседают США (индексы просели на 0,1-0,47%).

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,9% после сентябрьского подъема на 3,1%.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,4% в сентябре. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Число новостроек в США в октябре уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,576 млн.

Нефть

Нефть в среду оставалась под давлением на новостях, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США не смогла подогреть рост нефтяных цен. Данные показали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $81,59 за баррель (-1% и +0,5% во вторник), декабрьская цена WTI – $79,62 за баррель (-1,4% и -0,2% накануне).

Как сообщила китайская газета South China Morning Post, Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшего ранее на этой неделе, призвал его также продать нефть из резервов страны. Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств, пишет издание.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,4%), "ВСМПО-Ависма" (+4,2%), "МГТС" (+3,6% и +2,6% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (+3,4%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-6,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,4 млрд рублей (из них 22,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").