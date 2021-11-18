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Набиуллина не увидела необходимости выкупать ОФЗ Банком России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в таких экстраординарных мерах, как выкуп облигаций федерального займа (ОФЗ) с рынка, может управлять ситуацией за счет изменения ключевой ставки. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Те (центральные - ИФ) банки, которые это проводят, они проводят это, прежде всего, когда исчерпались возможности снижения ставки. У нас все-таки есть возможность управлять ситуацией с помощью ключевой ставки, нет необходимости прибегать к такого рода мерам", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что покупка Банком России ОФЗ на первичном рынке запрещена по закону.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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