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Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка не продемонстрировали единой динамики при закрытии торгов в четверг.

Трейдеры продолжили оценивать отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с марта 2020 года.

Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

"Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America.

"Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем", - добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

Бумаги Cisco Systems Inc. потеряли 5,5%. Американский производитель сетевого оборудования в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 37%, скорректированный показатель оказался выше ожиданий экспертов. Но компания дала прогноз, не оправдывающий надежд аналитиков.

Котировки акций Nvidia Corp. выросли на 8,3%. Американский производитель графических процессоров завершил третий квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой.

Бумаг Macy's Inc. укрепились на 21,2%. Американская сеть универмагов в третьем квартале 2021 года вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы аналитиков.

Компания также сообщила, что наняла консалтинговую компанию AlixPartners для оценки целесообразности выделения бизнеса в сфере электронной торговли в отдельный сегмент на фоне давления со стороны инвестора-активиста Jana Partners LLC.

Цена акций Victoria's Secret & Co. увеличилась на 14,7%. Американская компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем квартале 2021 финансового года сократила чистую прибыль вдвое, однако результат оказался лучше ожиданий.

Акции Bath & Body Works подорожали на 5,3%. Американский производитель парфюмерных изделий в третьем финквартале 2021 года сократил чистую прибыль на 73%, но дал оптимистичный прогноз на следующий квартал.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,17% и составило 35870,95 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,34% - до 4704,55 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,45% - до 15993,71 пункта.

Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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