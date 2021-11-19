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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,2%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен большинства blue chips вслед за отскоком нефти (Brent поднялась к $82 за баррель) и металлов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7-1,2%, при этом дорожают акции ВТБ и упали акции "Магнита" на новостях о продаже пакета ритейлера.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4 121,96 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1 782,35 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар стоит 72,84 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (+3,5%), UC Rusal (+3,2%), расписки OZON (+2,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +0,9% "префы"), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Яндекса" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Татнефти" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-6,5%, до 5851,5 рубля), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Цена размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводится в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб. за бумагу, как и ожидалось. Размер пакета "Магнита", реализуемого ВТБ в рамках АВВ, был увеличен с 4,4% до 4,9%, Marathon купит 12,4% и доведет долю до 29,2%.

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что по итогам ноябрьской ребалансировки "Яндекс" занял место "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard). Решение MSCI совпало с ожиданиями.

Таким образом, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 теперь включает "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Яндекс" и Сбербанк. Кроме того, акции "Русала" были добавлены в расчетную базу индекса с весом 1,87%. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу в целом позитивный, хотя азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Гонконге основной негатив вызван упавшими более чем на 10% бумагами Alibaba, поскольку отчет компании за II финквартал оказался хуже ожиданий (чистая прибыль упала в 5,4 раза) на фоне снижения потребительской активности, роста конкуренции и регулятивных усилий властей КНР.

Календарь макроэкономических событий в пятницу достаточно скудный. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться за октябрь на 0,4% после падения на 0,2% в сентябре. Цены производителей Германии могли вырасти на 1,7% за октябрь – до 16,1% в годовом выражении. Днем выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, в США выступит представитель ФРС Кларида. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет приковано к объявлению о назначении нового главы ФРС США: президент США выбирает между текущим главой ФРС Джеромом Пауэллом и Лейл Брейнард. Независимо от выбора, курс денежно-кредитной политики США вряд ли кардинально изменится. Также стоит помнить, что в пятницу на американском рынке состоится день экспирации опционов.

На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики вероятно восстановление российского рынка акций. Индекс МосБиржи вернется в диапазон 4100-4150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику (Dow Jones просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3-0,5%), инвесторы оценивали свежие отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс. (минимум с марта 2020 года), тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Япония ожидает, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в Японии: потребительские цены в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после роста на 0,2% в сентябре.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,1% в годовом выражении, цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,7%.

Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,8%, тогда как ожидался подъем на 0,5%.

На нефтяном рынке цены корректируются вверх после падения ранее до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,92 за баррель (+0,8% и +1,2% в четверг), декабрьская цена WTI – $79,83 за баррель (+1% и +0,8% накануне; срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу).

Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

МосБиржа рынок акций

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