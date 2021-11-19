Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня подписываем соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Граждане пятерки получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза", - заявил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Он отметил, что банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт. Проанализировав риски, они будут принимать решение о выдаче кредитов.

Государствами – членами ЕАЭС являются РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.