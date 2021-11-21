Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Мосбиржа" возобновит торги облигациями "Роснано" в понедельник

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в пятницу приостановила торги облигациями "Роснано" из-за предписания Банка России, планирует возобновить торги этими бумагами 22 ноября, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

19 ноября, торговая площадка с 17:08 по Москве приостановила торги девятью выпускам и облигаций "Роснано" общим объемом на 71,5 млрд рублей. Речь идет о бумагах серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04 и БО-002P-05.

Позже в пятницу сама госкорпорация "Роснано" объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций (которая никак до тех пор не анонсировалась). "На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - говорилось в сообщении "Роснано".

ЭкономикаКвазисуверенный долг с нанопокрытием. ОбобщениеКвазисуверенный долг с нанопокрытием. ОбобщениеЧитать подробнее

19 ноября торги облигациями "Роснано" были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России, пояснил представитель "Мосбиржи" агентству в воскресенье. Биржа не уточнила, с чем было связано предписание ЦБ РФ.

Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами "Роснано" с понедельника.

"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - добавили на "Московской бирже".

Роснано Московская биржа ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Квазисуверенный долг с нанопокрытием. Обобщение

Квазисуверенный долг с нанопокрытием. Обобщение
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Марафон ВТБ в ритейле закончен. Обзор

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ
Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });