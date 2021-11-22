Индекс МосБиржи упал до минимума с конца сентября на фоне снижения нефти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в понедельник пробил вниз рубеж 4000 пунктов впервые с конца сентября на фоне снижения нефти.

В первые полминуты торгов индекс МосБиржи опустился до 3 999,26 пункта (-0,4%), индекс РТС – до 1 714,75 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 73,48 рубля (+0,03 рубля).

В лидерах отката выступили акции ПАО "Полюс" (-2,4%), Polymetal (-1,8%), "Яндекса" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%).

Январские фьючерсы на нефть Brent подешевели утром в понедельник до $78,68 за баррель (-0,3%).