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Ericsson купит американского поставщика облачных услуг связи Vonage за $6,2 млрд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB покупает американского поставщика облачных услуг связи Vonage Holdings Corp за $6,2 млрд.

Ericsson заплатит $21 за акцию Vonage, что на 28% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в пятницу.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами за счет имеющихся у Ericsson ресурсов, сообщила шведская компания.

"Центром нашей стратегии является создание передовых сетей мобильной связи за счет нашего технологического лидерства, - заявил главный исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм. - Приобретение Vonage является следующим шагом в реализации этих стратегических приоритетов".

Ericsson ожидает, что покупка Vonage начнет положительно сказываться на показателях прибыли в расчете на акцию и денежного потока компании с 2024 года.

Vonage, штаб-квартира которой находится в Холмделе (штат Нью-Джерси), была основана в 2001 году как провайдер услуг IP-телефонии, однако со временем создала платформу облачных услуг связи. Штат сотрудников компании составляет 2,2 тыс. человек. Выручка Vonage за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, составила $1,4 млрд.

Совет директоров Vonage рекомендовал акционерам принять предложение Ericsson. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2022 года в случае ее своевременного одобрения акционерами и регуляторами, отмечают в Ericsson.

Акции Ericsson теряют в цене 3,5% на торгах в Стокгольме в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10%.

Ericsson Vonage

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