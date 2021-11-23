Фондовые рынки Европы закрылись с разнонаправленной динамикой

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в понедельник без единой динамики на фоне сохраняющегося беспокойства инвесторов по поводу новой волны коронавирусной инфекции в регионе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов потерял 0,13% и составил 485,46 пункта.

Германский DAX снизился на 0,27%, французский САС 40 - на 0,1%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%, испанский IBEX - на 0,8%.

Трейдеры внимательно следят за изменением количества заболевших в Европе после того, как Австрия на прошлой неделе приняла решение ввести локдаун. Германские власти начали говорить о возможности принятия аналогичной меры из-за рекордных показателей заболеваемости в день. Однако в Германии пока что ограничения введены только для тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

Власти Франции на выходных заявили о появлении признаков очень быстрого распространения очередной, пятой волны коронавирусной инфекции.

В центре внимания в понедельник находилась новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом.

При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

"Я полностью уверен в том, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард обеспечат сильное руководство, в котором нуждается наша страна, после того, как последние 20 месяцев они проходили "испытание огнем", - говорится в заявлении Байдена.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

Ожидается, что голосование за его кандидатуру в Сенате пройдет без проблем при значительной поддержке республиканцев, и он будет утвержден в должности до истечения нынешнего срока, сообщает The Wall Street Journal.

Котировки акций крупнейшего оператора телефонной связи в Италии Telecom Italia выросли на 30,3%, поддерживаемые новостью о том, что американская инвесткомпания KKR & Co. хочет купить Telecom Italia за 10,8 млрд евро.

Бумаги германского банка Deutsche Bank AG подешевели на 0,4%. Банк выдвинул экс-главу нидерландской страховой компании Aegon NV Александра Винандтса на пост председателя наблюдательного совета.

Акции Hochschild Mining Plc рухнули на 27,2% на сообщениях о том, что власти Перу запретят новые операции по добыче и разведке в регионе, где расположены два рудника компании, из экологических соображений.

Стоимость мирового лидера в сфере управления активами состоятельных клиентов UBS Group AG увеличилась на 0,9%. Совет директоров компании выдвинул кандидатуру экс-президента Morgan Stanley Колма Келлехера на пост председателя.

Капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB уменьшилась на 5,2%. Компания купит американского поставщика облачных услуг связи Vonage Holdings Corp. за $6,2 млрд.