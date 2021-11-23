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ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций Росфинмониторингом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей для снижения нагрузки на кредитные организации.

"Я считаю, что настал тот момент, когда эту дискуссию можно продолжить", - сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Изменения антиотмывочного законодательства за последние три года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации. Поэтому им можно было бы дать возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным для эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), считает Ясинский.

"Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку", - отметил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей, на этом уровне он находится уже 20 лет. "Что, может, было не обременительно в тех условиях, когда закон вступал в силу в 2001 году, сегодня это уже такая достаточно, на мой взгляд, избыточная нагрузка на кредитные организации", - подчеркнул Ясинский.

"Поэтому можно было бы рассмотреть пусть и незначительное, но, тем не менее, повышение порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов", - высказал мнение глава департамента ЦБ.

О рассмотрении возможности увеличения порога финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тысяч до 1 млн рублей Ясинский заявил в мае 2019 года. В качестве аргумента в пользу повышения этой планки он тогда называл снижение нагрузки на контролирующие органы и участников рынка. Минфин тогда эту идею поддерживал, но порог этот увеличен так и не был.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

ЦБ РФ

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