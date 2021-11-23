Цена бензина на бирже снижается почти два месяца подряд

Она вернулась к уровням начала 2021 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензины, демонстрирующие снижение почти два месяца подряд, вернулись к уровням начала 2021 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 снизилась на 23 ноября до 49894 руб./т. (около 50 тыс. руб./т. на начало текущего года). Абсолютный исторический рекорд стоимости был зафиксирован в августе 2021 года, когда цена 92-го бензина приближалась к 58 тыс. руб./т.

Стоимость Аи-95 снизилась на 23 ноября до 50950 руб./т. (около 51 тыс. руб./т. в начале года). Цена на пиках в августе и сентябре была около 60 тыс. руб./т.

С одной стороны, снижение оптовых цен на бензины поздней осенью и в декабре - традиционный сезонный разворот для этого времени года, потому что нефтеперерабатывающие заводы завершают ремонты, начинают продавать больше продукции. К тому же, спрос на бензины в холодное время сокращается естественным образом.

Однако этой осенью снижение спроса усугубляется "ковидной составляющей", поскольку регионы вводят различные ограничения. При этом увеличивающийся после ремонтов НПЗ избыток предложения бензинов продолжает давить на цены, и они могут опуститься еще ниже.

Вслед за биржевыми идут вниз цены на топливо в мелком опте, соответственно в биржевом сегменте повышается маржинальность розничного бизнеса.

Снижаются и биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ): на 23 ноября их стоимость составила 34399 руб./т (исторический пик был достигнут в августе 2021 года - 47,5 тыс. руб./т.). В начале 2021 года продукт стоил 21 тыс. руб./т.