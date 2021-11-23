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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Капитализация рынка акций РФ во вторник снизилась на 3,13%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов во вторник на "Московской бирже" составила 62,354 трлн рублей ($848,928 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2017,153 млрд рублей, или на 3,13%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (7,703 трлн рублей), "Сбербанк" (7,121 трлн рублей), "Роснефть" (6,189 трлн рублей).

На 30 декабря 2020 года капитализация составляла 51,392 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 21,33%.

рынок акций

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