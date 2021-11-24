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ЦБ задумался об отмене комиссии при переводе самому себе в другой банк через СБП

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует рассмотреть возможность не брать комиссию с клиента, если он переводит деньги самому себе в другой банк через Систему быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне", - сообщила Скоробогатова.

ЦБ РФ

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