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ЦБ установил тарифы для банков по новым сервисам в СБП, которые появятся в 2022 г.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России утвердил тарифы для кредитных организаций по новым сервисам, которые должны появиться в Системе быстрых платежей (СБП) в 2022 году, говорится в сообщении регулятора.

Планируется, что с 1 января в СБП станут доступны B2B-операции - переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Согласно сообщению ЦБ, при этом банки будут сами принимать решение о сроках предоставления этой операции клиентам. Тарифы регулятора по таким переводам для банков составят от 5 коп. до 3 руб. в зависимости от суммы транзакции.

Банк России ожидает, что весной 2022 года будет подключен сервис перевода граждан в пользу государства (C2G-операции). При этих переводах тарифы ЦБ для кредитных организаций будут нулевыми.

Сейчас через СБП можно делать переводы между счетами граждан в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции).

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.

ЦБ РФ СБП

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