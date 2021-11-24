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Обвал турецкой лиры вызвал мощный скачок инфляции на севере Сирии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Обвал турецкой лиры бумерангом ударил по северным районам Сирии, которые контролируются поддерживаемой Анкарой оппозицией.

Независимое агентство North Press agency (NPA) сообщило в среду, что в результате резкого падения курса лиры к доллару в ряде районов провинций Идлиб и Хама цены на продовольствие подскочили на 400%, на топливо - на 350% и на непродовольственные товары - на 200%.

Агентство отмечает, что в этих районах власти, сформированные оппозиционным Сирийским национальным советом и гражданским крылом террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), с июня 2020 года ввели в обращение турецкую лиру вместо сирийского фунта.

В миреВ Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста после обвала лирыЧитать подробнее

К настоящему времени, отмечает NPA со ссылкой на сирийские правозащитные организации, уровень бедности в этих районах превысил 90%.

Накануне в Турции было зафиксировано максимальное за последние 20 лет падение курса национальной валюты по отношению к доллару. Сообщалось, что это спровоцировало стихийные акции протеста в Анкаре и Стамбуле.

Турция на протяжении ряда лет проводила военные операции с целью создания на севере Сирии вдоль границы буферной зоны, свободной от курдов из Отрядов народной самообороны, которых Анкара причисляет к террористам. Около двух лет назад военные операции Турции были прекращены после достижения договоренностей с США и Россией, которые обещали оказать содействие в отводе курдских ополченцев от турецкой границы на несколько десятков километров.

До сих пор Турция контролирует ряд северных районов Сирии посредством поддерживаемых ею групп сирийской оппозиции.

Сирия Турция турецкая лира

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