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Счетная палата предложила передать часть доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов.

"Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", - заявил аудитор Андрей Батуркин, чьи слова приведены в сообщении ведомства.

По мнению Счетной палаты, перераспределение доходов от акцизов на табак поможет вовлечь в систему маркировки больше участников табачного рынка. Маркировка - действенный инструмент борьбы с нелегальными продажами, но максимальный эффект от нее можно получить только при условии регистрации всех участников рынка и отражения операций в государственной информационной системе (оператор - ООО "Оператор-ЦРПТ"), отмечает СП.

Маркировка на табачном рынке стала обязательной с 1 июля 2020 года.

В прошлом году были промаркированы 11,1 млрд пачек сигарет. При этом с кодом "вышел из оборота", что означает реализованы в розничной продаже, вышло всего лишь 5,6 млрд штук, то есть около половины. В I квартале 2021 года из розничного оборота вышло 61,5% промаркированных пачек, отметил Батуркин. По его мнению, это свидетельствует о том, что значительное количество участников оборота не подают сведения в государственную информационную систему маркировки товаров.

По оценке Kantar TNS Russia, доля нелегальных продаж на табачном рынке составила 10,7% в 2021 году. По данным Euromonitor, на долю нелегального рынка пришлось 7,5% в 2020 году.

По сведениям Счетной палаты, с 2016 года потери бюджета из-за реализации нелегальной продукции составили 295,6 млрд рублей.

Основная причина роста нелегального оборота табачной продукции - значительное расхождение между ставками акциза на сигареты в России со странами ЕАЭС. В 2021 году разница составляет от 39% до 50%.

Акцизы на табачную продукцию приносят в российскую казну около 3% всех доходов федерального бюджета. По итогам текущего года сумма этих поступлений составит порядка 710 млрд рублей, отметила Счетная палата.

"По специфической ставке акциза на самый распространенный вид табачной продукции (сигареты и папиросы) с 2008 года наблюдалась тенденция к росту, превышающему динамику изменения индекса потребительских цен. Темп поступления акцизов всегда был ниже, но в целом следовал в русле тех изменений. В 2018-2019 годах динамика изменилась - мы наблюдали разнонаправленное движение. При росте ставки акцизов на табак произошло падение поступлений от акцизов на табачную продукцию", - сообщил Батуркин.

При этом повышение ставок акцизов происходило неравномерно. Компании-производители табачной продукции реагировали на это изменением политики ценообразования, а также товарных позиций и объема реализуемой продукции. Так, с 2016 по 2020 год объем проданных сигарет и папирос сократился почти на 28%.

На сокращение этого показателя также повлияли отказ части населения от курения, переход на электронные сигареты и рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой не поступает акциз в федеральный бюджет, отметила Счетная палата.

Счетная палата

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