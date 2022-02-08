Счетная палата в 2022 году проведет проверки в Минобороны, ФСБ и ФСО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) в этом году проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных Минобороны на эксплуатацию инфраструктуры Вооруженных сил (ВС) РФ, на разработку новых видов вооружений и техники, а также на оснащение флота, говорится в плане проверок контрольного ведомства.

Согласно плану, опубликованному во вторник, в феврале завершиться проверка законности, эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, выделенных Минобороны в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на закупку коммунальных услуг, а также осуществление расходов на содержание и эксплуатацию военной инфраструктуры ВС РФ.

В июле этого года будет завершена оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных Минобороны на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в целях создания перспективных образцов вооружения и военной техники. Проверка пройдет как в самом министерстве, так и АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" и АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

На февраль уже будущего, 2023 года, Счетной палатой намечено завершение проверки законности и целевого использования средств бюджета, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на обеспечение сил Северного флота средствами поражения, а также на создание и поддержание запасов средств поражения и их хранение.

СП в этом году также начнет оценку деятельности органов госбезопасности, направленную на обеспечение информационной безопасности РФ, и использования средств, выделенных на эти цели в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года, которая пройдет в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Федеральной службе охраны (ФСО). Сроком завершения контрольного мероприятия указан февраль 2023 года.

В июне 2023 года будет завершена проверка контрольного ведомства, в ходе которой будет дана оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на оснащение ВС РФ боевыми кораблями как системами вооружения, обеспечивающими выполнение боевых задач.

Проверка Счетной палатой эффективности использования федеральных ресурсов, направленных на организацию и осуществление деятельности ФГУП "Охрана" в 2017-2021 годах", объектами которой станут Росгвардия и само предприятие, завершиться в феврале будущего года.

Как пояснили в "Интерфаксу" в СП, как правило, результаты таких проверок не публикуются, так как на материалах стоит гриф "секретно" или "для служебного пользования" (ДСП). Решение об этом принимается после оглашения результатов на коллегии контрольного ведомства.

Кроме того, Счетная палата проведет аудит эффективности использования средств федерального бюджета Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) на закупки в сфере вещевого обеспечения в 2018-2020 годах. Проверка, которая, кроме ФСИН, проходит в её управлениях во Владимирской и Саратовской областях, должна завершиться в марте этого года.

Впервые Счетная палата опубликовала свой годовой план проверок в 2019 году, до этого он являлся документом для служебного пользования.