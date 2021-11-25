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Кабмин утвердил перечень объектов недвижимости для внесения в капитал "Почты России"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило перечень объектов недвижимости для передачи "Почте России" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал в порядке оплаты акций допэмиссии. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

В перечень вошли 116 объектов (земельные участки, здания, отделения почтовой связи, помещения), расположенных в Московской и Ленинградской областях, Татарстане и Краснодарском крае. Росимуществу с участием Минцифры поручено в 12-месячный срок обеспечить передачу этих объектов "Почте России".

АО "Почта России" планирует увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей с нынешних 15,75 млрд рублей, разместив в пользу государства 200 млн акций номиналом 1 тыс. рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка", интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество.

Поручение предусмотреть в федеральном бюджете средства на докапитализацию "Почты" для модернизации отделений по всей стране и расширение количества предоставляемых услуг ранее дал президент РФ.

"Почта России" – российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества. Уставный капитал компании составляет 15,75 млрд рублей, он состоит из 15,75 млн обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей.

Почта России

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