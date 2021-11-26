Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский рубль упал спустя час торгов на Московской бирже более чем на 1% по отношению к доллару и евро, курс к доллару опустился до 75,5 руб./$1; при этом фьючерсы на российские акции снижаются на 2-3% под давлением внешнего негатива, что говорит о заметном падении фондовых индексов РФ в начале торгов 26 ноября.

Курс доллара США, по данным на 8:15 по Москве в пятницу, составил 75,5 руб./$1 (+82 коп., или +1,1% к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 1 рубль (+1,2%) - до 84,75 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,9 рубля к уровню закрытия 25 ноября, до 79,66 рубля.

В свою очередь котировки фьючерсов на основные "голубые фишки" российского рынка акций теряли к этому времени 2-3%, фьючерс на индекс РТС упал почти на 3%, фьючерс на индекс МосБиржи - на 1,9%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение как курса рубля, так и фьючерсов на российские акции связано с общемировым ухудшением настроений на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составила $80,27 за баррель, что на 2,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,03 за баррель, что на 3% ниже цены на закрытие рынка 25 ноября.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют заметную отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 2,8%, китайский CSI300 - 0,64%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается более чем на 1%.