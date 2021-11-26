Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Победа" и оператор наземного авиаобслуживания UTG учредили СП

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Ю-Ти-Джи Групп" (холдинговая компания группы UTG) учредили совместное предприятие ООО "Победа хэндлинг", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

СП зарегистрировано 25 ноября в Москве с уставным капиталом 1 млн руб., в котором 74% - у UTG, 26% - у "Победы". Основной вид деятельности компании - "деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево".

Группа UTG - "крупнейший независимый оператор наземного авиаобслуживания полного цикла" с подразделениями в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Пулково", говорится на сайте компании. По данным "СПАРКа", группу контролирует Дмитрий Тизин.

Среди активов UTG - 50% в АО "Ю-Ти-Джи", вторым акционером которого является ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". По итогам прошлого года "Ю-Ти-Джи" - один из крупнейших по объему выручки контрагентов "Победы", следует из данных "СПАРКа".

Победа UTG

Новости

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });