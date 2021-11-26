"Победа" и оператор наземного авиаобслуживания UTG учредили СП

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Ю-Ти-Джи Групп" (холдинговая компания группы UTG) учредили совместное предприятие ООО "Победа хэндлинг", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

СП зарегистрировано 25 ноября в Москве с уставным капиталом 1 млн руб., в котором 74% - у UTG, 26% - у "Победы". Основной вид деятельности компании - "деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево".

Группа UTG - "крупнейший независимый оператор наземного авиаобслуживания полного цикла" с подразделениями в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Пулково", говорится на сайте компании. По данным "СПАРКа", группу контролирует Дмитрий Тизин.

Среди активов UTG - 50% в АО "Ю-Ти-Джи", вторым акционером которого является ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". По итогам прошлого года "Ю-Ти-Джи" - один из крупнейших по объему выручки контрагентов "Победы", следует из данных "СПАРКа".