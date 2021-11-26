Цены на нефть ускорили падение до минимумов за девять недель

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу и достигли минимумов за последние девять недель на фоне опасений по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 по московскому времени в пятницу составляет $74,6 за баррель, что на $7,62 (9,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,48 за баррель, что на $7,91 (10,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщил журналистам о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавил Фаала. Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ИФ). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По словам ученых, выявленный штамм - наиболее сильно мутировавший на данный момент, что может увеличить его способность к распространению по сравнению с другими, а из-за этого существующие вакцины могут оказаться менее эффективными, пишет MarketWatch.

Некоторые страны уже начали вводить ограничительные меры в связи с сообщениями о распространении "южноафриканского" штамма. Великобритания приостановила полеты из ЮАР и пяти других африканских стран.

При этом новый штамм выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

"В зависимости от того, как будет развиваться спровоцированная появлением нового штамма ситуация на рынке нефти и какие оценки даст ВОЗ, прогнозы относительно встречи ОПЕК+ на следующей неделе могут измениться", - написал аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

"ОПЕК+ неоднократно заявляла, что одним из рисков является новый всплеск COVID-19, который может подорвать спрос на нефть в то время, когда коалиция увеличивает добычу", - добавил он. По мнению аналитика, ОПЕК+ навряд ли увеличит добычу больше запланированного прироста в 400 тысяч баррелей в стуки, только если "не произойдет еще большего ухудшения ситуации на следующей неделе, а цены на нефть не опустятся еще ниже".

Рынок в то же время задается вопросом, примет ли ОПЕК+ решение об отказе от одобренного ранее плана увеличения добычи из-за скоординированного решения США и некоторых других стран по продаже нефти из стратегических резервов, добавляет MarketWatch.

ОПЕК ожидает, что избыток предложения на нефтяных рынках в декабре будет составлять 400 тыс. баррелей в сутки и прогнозирует его увеличение до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале в случае, если страны-потребители продолжат продавать нефть из резервов.