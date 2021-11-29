Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко повышаются в ходе торгов в понедельник после обвала по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве составила $75,2 за баррель, что на $2,48 (3,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $9,5 (11,6%) - до $72,72 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,11 за баррель, что на $2,96 (4,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $10,24 (13,1%) и составила $68,15 за баррель.

Давление на котировки в конце прошлой недели оказали опасения по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщил журналистам о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавил Фаала. Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

При этом новый штамм выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

При этом участники рынков предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.