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"НОВАТЭК" законтрактовал почти весь СПГ с "Арктик СПГ 2" с поставкой в 2023-2024 гг.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" законтрактовал почти все свои объемы сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2" с началом поставки в 2023-2024 годах, сообщил журналистам коммерческий директор по реализации СПГ "НОВАТЭКа" Юрий Ерошин.

Он напомнил, что очереди "Арктик СПГ 2" по 6,6 млн т каждая вводятся ежегодно - в 2023 году, в 2024 и в 2025, а "НОВАТЭК" будет маркетировать 60% продукции завода. С выходом предприятия на полную мощность компания будет реализовывать 11,5-12 млн т СПГ в год.

"В целом, сейчас смотрим на контракты с началом поставки уже ближе к 2025-2026 году. До этого времени в целом СПГ фактически продан", - сказал Ерошин.

НОВАТЭК СПГ

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