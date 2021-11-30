Рынки акций Европы выросли, несмотря на беспокойство из-за нового "омикрон"-штамма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торговую сессию в понедельник в плюсе, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции "омикрон".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7% и составил 467,24 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,5%, британский FTSE 100 - 0,9%, германский DAX - 0,2%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7% каждый.

Трейдеры продолжают следить за распространением нового штамма COVID-19, выявленного на прошлой неделе в Южной Африке.

По итогам заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу было решено присвоить новому варианту название "омикрон". В ВОЗ также сообщили, что "омикрон" представляет собой штамм, вызывающий беспокойство из-за большого количества мутаций. Ученые продолжают вести исследования, но предварительные результаты показали, что "омикрону" присущ повышенный риск повторного заражения, отметили в ВОЗ. Случаи заражения "омикроном" уже были выявлены в Великобритании, Израиле, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, Австралии и в Гонконге. Многие страны, включая США, ввели ограничения на перелеты в и из государств южной Африки.

Биомедицинские компании, в свою очередь, приступили к исследованиям и тестированию воздействия уже разработанных вакцин на выявленный штамм. Главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон заявил в воскресенье, что компания может начать производить модифицированную вакцину против штамма "омикрон" в начале следующего года. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре 2021 года опустился до 117,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Показатель совпал с прогнозами экспертов, сообщает Trading Economics. В прошлом месяце он составил 118,6 пункта.

Инфляция в Германии в ноябре ускорилась до максимума почти за 30 лет, показали предварительные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в текущем месяце увеличились на 6% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на 5,5%.

Ускорение инфляции произошло главным образом из-за эффекта низкой базы прошлого года, отметил Destatis. Среди других факторов управление также перечислило влияние процесса восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19 на увеличение инфляционного давления и рост стоимости энергоресурсов на глобальных рынках в преддверии зимы.

Котировки акций британской телекоммуникационной BT Group выросли на 6,1% на сообщениях СМИ о том, что индийский конгломерат Reliance рассматривает варианты выдвижения предложения о покупке британской компании.

Бумаги французского производителя автомобильных компонентов Faurecia подешевели на 7,9%. Компания ухудшила годовой прогноз.

Стоимость крупнейшего оператора телефонной связи в Италии Telecom Italia упала на 2% на новости о том, что главный исполнительный директор компании Луиджи Губитози ушел в отставку.

В лидеры роста в Stoxx 600 после сильного падения по итогам торговой сессии в пятницу выбились акции британского оператора круизных судов Carnival (+2,8%), авиакомпании Wizz Air Holdings (+5,5%). Прибавили в цене в понедельник также бумаги некоторых представителей технологического сектора: акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor подорожали на 5,7%, оператора онлайн-казино Evolution Gaming - на 4,5%.