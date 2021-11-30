Мишустин заявил, что у "Росатома" есть интересные предложения по сотрудничеству с КНР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" намерен развивать взаимодействие с китайскими партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"При участии наших специалистов в Китае началось сооружение четырех новых энергоблоков для атомных электростанций российского дизайна. У "Росатома" есть интересные предложения по развитию сотрудничества. Это особенно важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку "зеленая" и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу", - заявил Мишустин в начале двадцать шестой регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая прошла во вторник.

Говоря о взаимодействии двух стран, премьер-министр РФ отметил хорошие результаты во взаимной торговле.

"В январе-октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти 110 миллиардов долларов. По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов, как поручили главы наших государств", - сказал Мишустин.