Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с июля 1991 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 4,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальный показатель с июля 1991 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 4,1% в октябре.

Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в ноябре до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители - на 27,4% против 23,7% месяцем ранее.

Услуги в ноябре подорожали на 2,7%, продукты питания, алкоголь и табак - на 2,2%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре увеличились на 2,6% в годовом выражении, после повышения на 2% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост на 2,3%.